FC-Bayern-Marktwerte: Olise nun Bundesliga-Rekordhalter, zwei Neuzugänge aufgewertet

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Nach der WM wurden vier Spieler des FC Bayern aufgewertet. Die aktuellen Marktwerte der Münchner.

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Paulaner/FC Bayern 25 Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.

Nach dem Ende der WM 2026 hat das Portal "transfermarkt.de" wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis aktualisiert. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf " ". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Beim nun vorgenommenen Update wurden auch die Marktwerte von vier Bayern-Stars angepasst, es handelt sich dabei ausnahmslos um Aufwertungen. "Die WM dient vielen Spielern als Bühne, um sich einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Berücksichtigt wurden bei diesem Marktwert-Update Fußballer, die mit starken Leistungen ihren Stellenwert steigern oder sich nachhaltig ins internationale Rampenlicht spielen konnten. Darüber hinaus wurden Marktwerte angepasst, wenn Entwicklungen auf dem Transfermarkt – etwa bereits feststehende Wechsel oder konkrete Transfergerüchte – dies erforderlich machten", erklärt Marktwert-Experte Tobias Kröger.

Olise stellt Bundesliga-Rekord auf

Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise, dessen Marktwert um weitere 20 Millionen Euro nach oben korrigiert wurde und nun satte 170 Millionen Euro beträgt. Damit hat der Franzose die 150 Millionen-Euro-Marke von Erling Haarland aus der Saison 2021/22, damals noch im Dortmund-Trikot, übertroffen und einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Nie zuvor hatte ein Spieler, der bei einem Bundesliga-Klub unter Vertrag steht, einen höheren Marktwert.

Olise (l) und Kane (r). Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Insgesamt ist Olise nach Lamine Yamal (FC Barcelona) und Erling Haaland (Manchester City), deren Marktwerte jeweils auf 220 Millionen taxiert werden, sowie Kylian Mbappé (Real Madrid) mit 200 Millionen Euro der viertwertvollste Spieler der Welt.

Bayern-Neuzugänge können ihren Marktwert steigern

Auch Olises Landsmann Dayot Upamecano darf sich nach seinen guten Leistungen bei der WM über ein Plus von fünf Millionen Euro freuen, sein neuer Wert liegt jetzt bei 75 Millionen Euro. Damit hat der Franzose seinen persönlichen Marktwert-Rekord aufgestellt.

Zwei Bayern-Neuzugänge wurden ebenfalls aufgewertet: Trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft konnte Nathaniel Brown seinen Wert um zehn Millionen Euro auf 50 Millionen Euro steigern. Auch Marokko-Star Ismael Saibari darf sich über eine Steigerung von 15 Millionen Euro auf nun 55 Millionen Euro freuen.

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro Sven Ulreich 500.000 Euro Jonas Urbig 15 Millionen Euro Leon Klanac 150.000 Euro Dayot Upamecano 75 Millionen Euro Jonathan Tah 28 Millionen Euro Min-jae Kim 20 Millionen Euro Hiroki Ito 18 Millionen Euro Nathaniel Brown 50 Millionen Euro Alphonso Davies 40 Millionen Euro Josip Stanisic 40 Millionen Euro Sacha Boey 15 Millionen Euro Joshua Kimmich 35 Millionen Euro Aleksandar Pavlović 90 Millionen Euro Arijon Ibrahimović 10 Millionen Euro Tom Bischof 40 Millionen Euro Konrad Laimer 32 Millionen Euro Jamal Musiala 100 Millionen Euro Lennart Karl 60 Millionen Euro Michael Olise 170 Millionen Euro Serge Gnabry 18 Millionen Euro Luis Díaz 70 Millionen Euro Ismael Saibari 55 Millionen Euro Harry Kane 60 Millionen Euro

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