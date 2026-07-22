FC-Bayern-Marktwerte: Olise nun Bundesliga-Rekordhalter, zwei Neuzugänge aufgewertet
Nach dem Ende der WM 2026 hat das Portal "transfermarkt.de" wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis aktualisiert. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.
Beim nun vorgenommenen Update wurden auch die Marktwerte von vier Bayern-Stars angepasst, es handelt sich dabei ausnahmslos um Aufwertungen. "Die WM dient vielen Spielern als Bühne, um sich einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Berücksichtigt wurden bei diesem Marktwert-Update Fußballer, die mit starken Leistungen ihren Stellenwert steigern oder sich nachhaltig ins internationale Rampenlicht spielen konnten. Darüber hinaus wurden Marktwerte angepasst, wenn Entwicklungen auf dem Transfermarkt – etwa bereits feststehende Wechsel oder konkrete Transfergerüchte – dies erforderlich machten", erklärt Marktwert-Experte Tobias Kröger.
Olise stellt Bundesliga-Rekord auf
Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise, dessen Marktwert um weitere 20 Millionen Euro nach oben korrigiert wurde und nun satte 170 Millionen Euro beträgt. Damit hat der Franzose die 150 Millionen-Euro-Marke von Erling Haarland aus der Saison 2021/22, damals noch im Dortmund-Trikot, übertroffen und einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Nie zuvor hatte ein Spieler, der bei einem Bundesliga-Klub unter Vertrag steht, einen höheren Marktwert.
Insgesamt ist Olise nach Lamine Yamal (FC Barcelona) und Erling Haaland (Manchester City), deren Marktwerte jeweils auf 220 Millionen taxiert werden, sowie Kylian Mbappé (Real Madrid) mit 200 Millionen Euro der viertwertvollste Spieler der Welt.
Bayern-Neuzugänge können ihren Marktwert steigern
Auch Olises Landsmann Dayot Upamecano darf sich nach seinen guten Leistungen bei der WM über ein Plus von fünf Millionen Euro freuen, sein neuer Wert liegt jetzt bei 75 Millionen Euro. Damit hat der Franzose seinen persönlichen Marktwert-Rekord aufgestellt.
Zwei Bayern-Neuzugänge wurden ebenfalls aufgewertet: Trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft konnte Nathaniel Brown seinen Wert um zehn Millionen Euro auf 50 Millionen Euro steigern. Auch Marokko-Star Ismael Saibari darf sich über eine Steigerung von 15 Millionen Euro auf nun 55 Millionen Euro freuen.
Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick
|Manuel Neuer
|4 Millionen Euro
|Sven Ulreich
|500.000 Euro
|Jonas Urbig
|15 Millionen Euro
|Leon Klanac
|150.000 Euro
|Dayot Upamecano
|75 Millionen Euro
|Jonathan Tah
|28 Millionen Euro
|Min-jae Kim
|20 Millionen Euro
|Hiroki Ito
|18 Millionen Euro
|Nathaniel Brown
|50 Millionen Euro
|Alphonso Davies
|40 Millionen Euro
|Josip Stanisic
|40 Millionen Euro
|Sacha Boey
|15 Millionen Euro
|Joshua Kimmich
|35 Millionen Euro
|Aleksandar Pavlović
|90 Millionen Euro
|Arijon Ibrahimović
|10 Millionen Euro
|Tom Bischof
|40 Millionen Euro
|Konrad Laimer
|32 Millionen Euro
|Jamal Musiala
|100 Millionen Euro
|Lennart Karl
|60 Millionen Euro
|Michael Olise
|170 Millionen Euro
|Serge Gnabry
|18 Millionen Euro
|Luis Díaz
|70 Millionen Euro
|Ismael Saibari
|55 Millionen Euro
|Harry Kane
|60 Millionen Euro
Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.
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