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FC-Bayern-Marktwerte: Olise nun Bundesliga-Rekordhalter, zwei Neuzugänge aufgewertet

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Nach der WM wurden vier Spieler des FC Bayern aufgewertet. Die aktuellen Marktwerte der Münchner.
Christina Stelzl
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Paulaner/FC Bayern 25 Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.
Manuel Neuer: 4 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Michael Nibel 25 Manuel Neuer: 4 Mio. Euro – unverändert
Sven Ulreich: 500.000 Euro – unverändert
IMAGO / DeFodi Images 25 Sven Ulreich: 500.000 Euro – unverändert
Jonas Urbig: 18 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Laci Perenyi 25 Jonas Urbig: 18 Mio. Euro – unverändert
Leon Klanac: 150.000 Euro – unverändert
IMAGO/Mladen Lackovic 25 Leon Klanac: 150.000 Euro – unverändert
Josip Stanisic: 40 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Laci Perenyi 25 Josip Stanisic: 40 Mio. Euro – unverändert
Min-jae Kim: 20 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Christian Schroedter 25 Min-jae Kim: 20 Mio. Euro – unverändert
Jonathan Tah: 28 Millionen Euro – unverändert
IMAGO 25 Jonathan Tah: 28 Millionen Euro – unverändert
Dayot Upamecano: 75 Mio. Euro – zuvor 60 Mio. Euro
IMAGO/DeFodi.de 25 Dayot Upamecano: 75 Mio. Euro – zuvor 60 Mio. Euro
Nathaniel Brown: 50 Mio. Euro – zuvor 40 Mio. Euro
IMAGO/SAM WASSON 25 Nathaniel Brown: 50 Mio. Euro – zuvor 40 Mio. Euro
Hiroki Ito: 25 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/DeFodi 25 Hiroki Ito: 25 Mio. Euro – unverändert
Alphonso Davies: 40 Mio. Euro – unverändert
IMAGO 25 Alphonso Davies: 40 Mio. Euro – unverändert
Joshua Kimmich: 35 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Laci Perenyi 25 Joshua Kimmich: 35 Mio. Euro – unverändert
Konrad Laimer: 32 Mio. Euro – unverändert
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Aleksandar Pavlovic: 90 Mio. Euro – unverändert
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Arijon Ibrahimovic: 10 Millionen Euro – unverändert
Sven Hoppe (dpa) 25 Arijon Ibrahimovic: 10 Millionen Euro – unverändert
Lennart Karl: 60 Mio. Euro – unverändert
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Tom Bischof: 40 Mio. Euro – unverändert
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Jamal Musiala: 100 Mio. Euro – unverändert
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Serge Gnabry: 18 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/ MIS 25 Serge Gnabry: 18 Mio. Euro – unverändert
Michael Olise: 170 Mio. Euro – zuvor 150 Mio. Euro
IMAGO/Laci Perenyi 25 Michael Olise: 170 Mio. Euro – zuvor 150 Mio. Euro
Luis Díaz: 70 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Laci Perenyi 25 Luis Díaz: 70 Mio. Euro – unverändert
Ismael Saibari: 55 Mio. Euro – zuvor 40 Mio. Euro
IMAGO 25 Ismael Saibari: 55 Mio. Euro – zuvor 40 Mio. Euro
Harry Kane: 60 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Maximilian Koch 25 Harry Kane: 60 Mio. Euro – unverändert
Olise (l) und Kane (r). Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise. (Archivbild)
Sven Hoppe/dpa 25 Olise (l) und Kane (r). Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise. (Archivbild)

Nach dem Ende der WM 2026 hat das Portal "transfermarkt.de" wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis aktualisiert. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Beim nun vorgenommenen Update wurden auch die Marktwerte von vier Bayern-Stars angepasst, es handelt sich dabei ausnahmslos um Aufwertungen. "Die WM dient vielen Spielern als Bühne, um sich einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Berücksichtigt wurden bei diesem Marktwert-Update Fußballer, die mit starken Leistungen ihren Stellenwert steigern oder sich nachhaltig ins internationale Rampenlicht spielen konnten. Darüber hinaus wurden Marktwerte angepasst, wenn Entwicklungen auf dem Transfermarkt – etwa bereits feststehende Wechsel oder konkrete Transfergerüchte – dies erforderlich machten", erklärt Marktwert-Experte Tobias Kröger.

Olise stellt Bundesliga-Rekord auf

Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise, dessen Marktwert um weitere 20 Millionen Euro nach oben korrigiert wurde und nun satte 170 Millionen Euro beträgt. Damit hat der Franzose die 150 Millionen-Euro-Marke von Erling Haarland aus der Saison 2021/22, damals noch im Dortmund-Trikot, übertroffen und einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Nie zuvor hatte ein Spieler, der bei einem Bundesliga-Klub unter Vertrag steht, einen höheren Marktwert. 

Olise (l) und Kane (r). Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise. (Archivbild)
Olise (l) und Kane (r). Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Insgesamt ist Olise nach Lamine Yamal (FC Barcelona) und Erling Haaland (Manchester City), deren Marktwerte jeweils auf 220 Millionen taxiert werden, sowie Kylian Mbappé (Real Madrid) mit 200 Millionen Euro der viertwertvollste Spieler der Welt.

Bayern-Neuzugänge können ihren Marktwert steigern

Auch Olises Landsmann Dayot Upamecano darf sich nach seinen guten Leistungen bei der WM über ein Plus von fünf Millionen Euro freuen, sein neuer Wert liegt jetzt bei 75 Millionen Euro. Damit hat der Franzose seinen persönlichen Marktwert-Rekord aufgestellt.

Zwei Bayern-Neuzugänge wurden ebenfalls aufgewertet: Trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft konnte Nathaniel Brown seinen Wert um zehn Millionen Euro auf 50 Millionen Euro steigern. Auch Marokko-Star Ismael Saibari darf sich über eine Steigerung von 15 Millionen Euro auf nun 55 Millionen Euro freuen.

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro
Sven Ulreich 500.000 Euro
Jonas Urbig 15 Millionen Euro
Leon Klanac 150.000 Euro
Dayot Upamecano 75 Millionen Euro
Jonathan Tah 28 Millionen Euro
Min-jae Kim 20 Millionen Euro
Hiroki Ito 18 Millionen Euro
Nathaniel Brown 50 Millionen Euro
Alphonso Davies 40 Millionen Euro
Josip Stanisic 40 Millionen Euro
Sacha Boey 15 Millionen Euro
Joshua Kimmich 35 Millionen Euro
Aleksandar Pavlović 90 Millionen Euro
Arijon Ibrahimović 10 Millionen Euro
Tom Bischof 40 Millionen Euro
Konrad Laimer 32 Millionen Euro
Jamal Musiala 100 Millionen Euro
Lennart Karl 60 Millionen Euro
Michael Olise 170 Millionen Euro
Serge Gnabry 18 Millionen Euro
Luis Díaz 70 Millionen Euro
Ismael Saibari 55 Millionen Euro
Harry Kane 60 Millionen Euro

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.

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52 Kommentare
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  • Der King am 27.05.2026 13:23 Uhr / Bewertung:

    Sollte er seine Form nicht zeitnah wiedererlangen, ist eine Trennung unumgänglich. Dies wäre bedauerlich für den FC Bayern, da sein Vertrag bis 2030 verlängert wurde. Es ist absehbar, dass er aufgrund der stärker werdenden Konkurrenz vermehrt auf der Bank Platz nehmen wird. Ein Durchspielen über 90 Minuten ist kaum noch vorstellbar, und Auswechslungen während des Spiels sind zu erwarten. Wenn er am Ball ist, mangelt es an seinen gewohnten Fähigkeiten, seinen Toren und seinem Selbstvertrauen. Der aktuelle Leistungsstand ist weit von dem entfernt, was erwartet wird.

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  • BingoMuc am 10.10.2024 06:39 Uhr / Bewertung:

    Kane aktuell sicher kleiner als 100 mio

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  • Play Fair am 11.10.2024 17:21 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von BingoMuc

    :-)

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