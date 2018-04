Ob es tatsächlich Balsam auf die Wunden ist, wenn der Trainer des nächsten Gegners in der Bundesliga den Bayern Mut zuspricht? Niko Kovac jedenfalls traut seinem zukünftigen Arbeitgeber den Einzug ins Finale der Champions League weiter zu. "Es ist noch nichts gegessen", sagte Kovac, "die Vielzahl der Chancen, die herausgespielt wurden und nicht genutzt wurden, stimmt jeden zuversichtlich, dass es in Madrid auch reichen kann." Man darf gespannt sein, wie Heynckes seine Mannschaft am Samstag (15:30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) nicht zuletzt mit Blick auf die verletzten Spieler aufstellt, was er über das Duell mit seinem Nachfolger als Bayern-Trainer sagt. Wir begleiten die Pressekonferenz mit Heynckes am Freitag ab 13 Uhr für Sie im Liveticker.