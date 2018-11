FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf Liveticker: Niko Kovac braucht unbedingt den Dreier

FC Bayern gegen Düsseldorf zum Siegen verdammt

"Im besten Fall haben wir bis Weihnachten den ein oder anderen Punkt von den Mannschaften vor uns abgeknabbert", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag angesprochen auf die Meisterschaftsambitionen der Bayern. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund, aktuell belegen die Bayern nur Platz fünf in der Bundesliga. Viel zu wenig für die Ansprüche der Münchner.

Um sich wieder nach oben heranzukämpfen, ist ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten Fortuna Düsseldorf am Samstag absolut Pflicht – das weiß auch Kovac. "Wir wollen und müssen gewinnen", so der Bayern-Coach, der in den vergangenen Wochen gegen kleinere Gegner vor allem die Kaltschnäuzigkeit vermisst hat. "Wir haben zuletzt fünf Mal geführt und dabei drei Punkte geholt, das darf uns als Bayern München nicht passieren. Wir müssen unsere Spiele über die Runden bringen, da musst du das zweite Tor nachlegen."

Kovac: Robben rückt womöglich wieder in den Kader

Bei der Pflichtaufgabe gegen die Rheinländer wird Kovac allerdings auf zwei Hoffnungsträger verzichten müssen: Kingsley Coman und Thiago. Beide stiegen zuletzt ins Training ein, ein Einsatz kommt für sie allerdings noch zu früh. Anders sieht die Situation derweil bei Arjen Robben aus. Der Holländer trainierte am Donnerstag mit der Mannschaft und könnte gegen Düsseldorf eine Option sein. "Wir müssen die Reaktion abwarten, wie er sich fühlt. Wenn er sich gut fühlt, ist er eine Alternative für den Kader", kündigte der Kroate an.

Die Düsseldorfer reisen freilich als krasser Außenseiter nach München, das weiß auch Mittelfeldspieler Matthias Zimmermann. Hoffnung auf einen Überraschungserfolg hat er trotzdem. "Alle denken, dass wir verlieren. Aber wir müssen mutig, mit Freude und Spaß an die Aufgabe herangehen. Vielleicht kann man dann ja ein Wunder schaffen", sagte der 26-Jährige.