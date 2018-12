Gut möglich. Und ebenso klar: Werner passt als junger deutscher Nationalspieler perfekt ins Beuteschema der Bayern. Joshua Kimmich, Niklas Süle, Serge Gnabry und Leon Goretzka (alle 23) stehen schon unter Vertrag.



RB Leipzig will mit Timo Werner verlängern

"Wir wollen Timo halten und sind in Gesprächen", sagte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff nach dem Sieg der Leipziger gegen Mainz. "Wir glauben, dass das der richtige Klub für ihn ist, weil er sich hier noch weiter entwickeln kann." Trainer Ralf Rangnick meinte: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Timo auch in den nächsten Jahren bei uns perfekt aufgehoben ist."

Werner allerdings zockt mit einer Vertragsverlängerung, sein aktueller Kontrakt läuft 2020 aus. Und neben den Bayern gibt es in Europa weitere Interessenten. Was Werner so attraktiv macht, ist seine Flexibilität. "Timo ist in der Offensive auf fast allen Positionen einsetzbar", erklärte Matthäus: "Er bringt hohe Geschwindigkeit mit, um auf den Flügeln zu glänzen. Er kann im Zentrum spielen oder auf den offensiven Halbpositionen. Ein Allround-Stürmer."

Damit wäre Werner eine Top-Ergänzung zu Mittelstürmer und Torjäger Lewandowski (30) – und gleichzeitig eine Alternative für die Außenbahn. Dort brauchen die Bayern nach dem Ende der Ära von Arjen Robben (34) und Franck Ribéry (35) ja ohnehin noch Verstärkung.

"Ein toller Spieler", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac, als er am Dienstag auf Werner angesprochen wurde. "Ein Spieler, der sehr große Fähigkeiten hat. Was im nächsten Sommer passiert, lassen wir jetzt einfach mal so liegen." Kovac schmunzelte.

Lesen Sie hier: Uli Hoeneß wieder Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern