Spitzenvereine zeigen kein Interesse an Boateng

"Jérôme ist ein Spieler, der spielen möchte. Und wenn er nicht in einer gewissen Regelmäßigkeit spielt, wird er auch nicht zufrieden sein", sagt Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Die Bayern wollen Boateng loswerden. Nach lobenden Worten während der USA-Reise klingt Rummenigge plötzlich so: "Wenn Boateng den Verein verlassen möchte, dann muss er uns das mitteilen, dann werden wir uns damit befassen. Die grundsätzliche Aussage muss von ihm kommen." Weiter kann man die Tür nicht öffnen. Nach AZ-Informationen würde Boateng die Bayern auch gern verlassen, aber nur für einen europäischen Topklub. Er will um den Sieg in der Champions League mitspielen.