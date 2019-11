FC Bayern: Personalnot aufgrund von Verletzungsmiesere

In der Tat. Jérôme Boateng (31) ist nach seinem Platzverweis in Frankfurt für zwei Spiele gesperrt, Lucas Hernández (23) und Niklas Süle (24) fehlen verletzt noch mehrere Monate. In der Innenverteidigung wird Interimscoach Hansi Flick (54) wohl wieder auf Javi Martínez (31) und David Alaba (27) setzen. "Alaba ist als Linksverteidiger einer der Besten der Welt, aber die Abwehrmitte ist nicht seine Paraderolle", gibt Helmer zu bedenken: "Er hat nicht die Kopfball- und Zweikampfstärke, die man auf dieser Position braucht." Generell fehle es dem Defensivbereich der Münchner an "Konstanz", erklärt Helmer weiter, das liege an den "ständigen Wechseln".