Thomas Helmer: "Bei Coutinho bin ich skeptisch"

Und Alaba?

Wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dass er Manchester City als Tauschobjekt angeboten wurde, wäre ich an seiner Stelle extrem sauer. Das ist definitiv kein Vertrauensbeweis für einen Spieler. Alaba ist ja kein Nachwuchsmann mehr, sondern einer der wichtigsten Spieler im Bayern-Kader. Ich habe bei ihm das Gefühl, dass er nochmal etwas anderes machen will in seiner Karriere. Es liegt nicht am Geld.

2021 laufen nicht nur die Verträge von Neuer und Alaba aus. Auch Thomas Müller und Thiago hoffen auf ein neues Arbeitspapier.

Ich würde mit beiden Spielern sofort verlängern. Müller musst du ja halten, er spielt wieder regelmäßig und auch sehr überzeugend. Gemeinsam mit Manuel Neuer ist er die Identifikationsfigur bei Bayern. Und auch vor Thiago habe ich großen Respekt. Auf seiner Position musst du erstmal einen Besseren finden. Müller und Thiago sind Spieler, die genau wissen, wie der FC Bayern funktioniert. Ein neuer Star würde erstmal Zeit brauchen, um den Klub zu verstehen.

Wie sind die Perspektiven der Leihspieler Alvaro Odriozola, Philippe Coutinho und Ivan Perisic?

Für Odriozola ist es sehr schade, er kommt ja fast zu keinen Einsätzen. Es spricht nichts dafür, dass Bayern ihn verpflichtet. Auch bei Coutinho bin ich skeptisch. Seine Klasse hat er bei Bayern nur in Ansätzen gezeigt. Er ist ein Spieler, bei dem drumherum alles passen muss. Das scheint nicht der Fall zu sein. Perisic hingegen hat die Rolle voll angenommen, er ist eine wertvolle Option von der Bank. Ich könnte mir vorstellen, dass er bleibt.

Thomas Helmer: "Flick hat deutlich an Profil gewonnen"

Lange Zeit konnte man sich das bei Jérôme Boateng nicht vorstellen, doch unter Trainer Hansi Flick ist er wieder eine wichtige Säule geworden.

Boateng hat es wirklich super gemacht in den vergangenen Monaten, er ist vorangegangen. Da kann man ihm nur ein riesiges Kompliment machen. Er war schon abgeschrieben und kommt dann so stark zurück. Respekt! Es gibt aktuell wenige Argumente, die gegen eine Zukunft bei Bayern sprechen. Vielleicht findet nun auch ein Umdenken im Verein statt. Bei Boateng weiß man, was man an ihm hat.

Wäre Leipzigs Dayot Upamecano potenziell ein guter Boateng-Ersatz?

Upamecano ist derzeit einer der überragenden Innenverteidiger. Er hat die Schnelligkeit, den Körper, die Größe – von ihm bin ich wirklich begeistert. Wenn man diesen Spieler kriegen kann, muss man zuschlagen. Gleiches gilt für Kai Havertz von Bayer Leverkusen. Den würde ich sofort zu Bayern holen.

Sollte Bayern in Kürze mit Hansi Flick verlängern?

Es spricht absolut nichts gegen eine Verlängerung. Die Mannschaft ist topfit und spielt einen tollen Fußball. Wie Bayern vor der Corona-Krise aufgetreten ist – da hatte ja kein Gegner eine Chance. Flicks Art, wie er sich in der Öffentlichkeit präsentiert und auch mal verbal dagegenhält, gefällt mir. Er hat deutlich an Profil gewonnen und alle Chancen als Cheftrainer bei Bayern verdient.

Lesen Sie hier: AZ exklusiv - So plant Niko Kovac seine Zukunft