Die Grünen erreichten heuer mit einem Rekordergebnis von 19,1 Prozent (plus 7,0 Punkte) wie bei der Landtagswahl den zweiten Platz. Dahinter folgten mit großen Abständen SPD (9,3 Prozent, minus 10,8) und AfD (8,5 Prozent, plus 0,5). Für die in Bayern mit der CSU regierenden Freien Wähler stimmten 5,3 Prozent (plus 1,0), für die FDP 3,4 (plus 0,3) und für die ÖDP 3,1 (plus 0,4). Die Wahlbeteiligung stieg deutlich um 20 Prozentpunkte auf 60,9 Prozent.