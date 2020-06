Pavard war an den ersten beiden Toren beteiligt

Nun aber präsentiert er sich immer stabiler. Flick hat den richtigen Zugang zu dem jungen Mann gefunden. Und Cuisance ist plötzlich eine wichtige Alternative im Mittelfeld. Landsmann Corentin Tolisso (25) fällt nach seiner Knöchel-Operation noch länger aus. Unverzichtbar bei Bayern ist mittlerweile Benjamin Pavard (24). Der französische Weltmeister von 2018 spielt auf der rechten Abwehrseite hervorragend, gegen Düsseldorf erzwang er das Eigentor von Mathias Jörgensen (15. Minute) mit einem Rechtsschuss, das 2:0 nach einer Kimmich-Ecke besorgte Pavard per Kopfball (29.). Ganz schön torgefährlich, dieser Abwehrexperte. "Es ist großartig, welche Leistungen er in dieser Saison gebracht hat", schwärmte Legende Bixente Lizarazu in der AZ: "Großen Respekt vor Pavard!" In dieser Spielzeit war der Gelobte schon an zehn Treffern direkt beteiligt (vier Tore, sechs Vorlagen). Eine Top-Bilanz.