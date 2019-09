Vielmehr verhinderte er mit einigen Paraden weitere Treffer – wie auch gegen Nordirland. Neuer ist nach einer schwierigen Zeit zurück in der absoluten Weltspitze, für Bayern und die Nationalelf unersetzlich.

Wie stark ist der FC Bayern in der Abwehr?

Lässt Trainer Niko Kovac die Defensive unverändert? Dann würden erneut Benjamin Pavard (rechts), David Alaba (links) und das Duo Niklas Süle/Lucas Hernández in der Mitte verteidigen. Beim 6:1 gegen Mainz zuletzt klappte das ordentlich, doch Leipzig wird Bayern wesentlich mehr fordern.

Nicht in allen Partien dieser Saison wirkte die Münchner Abwehr souverän. Möglich auch, dass Kimmich von der Sechserposition nach hinten rechts rückt. Interessant: Unter Kovac hat Bayern in drei Spielen gegen die starke RB-Offensive noch kein Gegentor kassiert.

Wie stark ist der FC Bayern im Mittelfeld?

Beim 4:0-Sieg der Spanier gegen die Färöer glänzte Thiago als Spielmacher, gegen Leipzig soll er diese Rolle auch für Bayern ausfüllen. Aber wer spielt neben ihm? Mit Kimmich, Javi Martínez und dem formstarken Corentin Tolisso gibt es einige Kandidaten.

Leon Goretzka fällt wohl noch länger aus. Auf der Zehnerposition dürfte Thomas Müller eine Chance von Anfang an bekommen.

Wie stark ist der FC Bayern im Angriff?

Die Außenstürmer Kingsley Coman und Serge Gnabry glänzten in ihren Nationalteams als Torschützen. Beide sind gegen RB gesetzt, Ivan Perisic ist die erste Alternative.

Und ganz vorne spielt natürlich er: Lewandowski. "Tore zu schießen, ist einfach das Beste, was es gibt. Ich werde in den nächsten Wochen sogar noch besser spielen", sagte der Angreifer nach sechs Toren in drei Spielen. Es klingt wie eine Drohung an RB.

