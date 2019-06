Sané-Personalie: Rummenigge beschwichtigt

"Wir haben kein Angebot für Leroy Sané abgegeben. So weit ist es noch lange nicht", sagte Rummenigge der "Sport Bild". Wenn der Spieler Interesse an einem Wechsel signalisiere, erklärte der Bayern-Boss, "gehen wir mit Manchester City in konkrete Verhandlungen". Einer hat jedoch noch nicht gesprochen: Sané selbst!

Auf ihn warten nun alle. Dass es vielleicht doch noch klappt mit dem vielleicht begabtesten deutschen Fußballer und dem deutschen Rekordmeister. Nach drei Jahren Verzögerung.

