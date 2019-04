David Alaba, NOTE 3: Auf der Sonnenseite – zumindest was die Sonne auf dem Platz in Halbzeit eins betraf. Hatte seine Seite und die Fortuna-Angreifer locker im Griff, beteiligte sich munter am Angriffsspiel.

Javi Martínez, NOTE 3: Diesmal entschied sich Kovac, den defensiven Sechser auch gegen eine hauptsächlich verteidigende Mannschaft aufzustellen. Gab den Mitspielern mit seiner Präsenz erneut Sicherheit, fing wichtige Bälle ab. Seinen Kopfball fischte Rensing übers Tor.

Thiago, NOTE 3: Pech im Abschluss in mehreren Szenen. Setzte einen Kopfball knapp am Pfosten vorbei (6.). Lockeres Spielchen für den Spanier im Spielaufbau, bestimmte Rhythmus und Tempo ohne groß zu glänzen. Gute Ecke vor dem 3:0.

Viele Doppelpässe mit Serge Gnabry

Serge Gnabry, NOTE 2: Sofort mit guter Szene über rechts, Coman verpasste. Gutes Zusammenspiel mit Müller, viele Doppelpässe. Erhöhte spektakulär aus kurzer Distanz mit der Hacke auf 3:0, war in den letzten fünf Spielen an sieben Bayern-Treffern beteiligt. Effektiv.

Thomas Müller, NOTE 2: Der mit dem Rensing tanzt. Irritierte den Fortuna-Torwart bei Comans Schuss zum 1:0 gewinnbringend. Sehr aktiv und flexibel vorne drin. Half aber auch nach hinten mit aus, auch mit Grätschen. Hervorragend seine langen Bälle. Top-Vorlage per Flugkopfball auf Gnabry vorm 3:0.

Kingsley Coman, NOTE 1: Unter der Woche im Training handgreiflich gegen Lewandowski, diesmal touchierte ein reingerutscher Schuss nur den Pfosten (6.) - Pech. Dann der Dosenöffner, weil seine Flanke aufs lange Eck den Weg ins Tor findet. Zielsicher dann beim 2:0, nun fünf Tore in 16 Ligaspielen. Bester Bayer!

Nur Leerlauf bei Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, NOTE 4: Der zweite Faustkämpfer aus dem Training hat in bisher drei Duellen mit der Fortuna noch nie getroffen. Dabei blieb es. Gegen Dortmund noch der überragende Mann mit einem Doppelpack, nun Leerlauf. Setzte einen Freistoß knapp übers Tor.

Sven Ulreich, NOTE 3: Kaltstart für den 30-jährigen Ersatzkeeper. Musste unvermittelt nach 53 Minuten ins Tor, weil sich Neuer verletzt hatte. In seinem sechsten Pflichtspiel der Saison jedoch ohne Mühe. Machtlos beim Hand-Elfer zum 1:3.

Leon Goretzka, NOTE 3: Wie gegen Dortmund nur Einwechselspieler, kam in Düsseldorf nach 71 Minuten für Müller. Ein paar Ballkontakte, ein paar Sprints – und das Tor zum 4:1. Immerhin. Eine Empfehlung.

James Rodríguez, ohne NOTE: Dritter Wechsel. Durfte ab der 80. Minute für Gnabry noch etwas mitmischen. Enttäuschend wenig für den Kolumbianer, der gegen den BVB ganz zuschauen musste.

