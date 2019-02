RAFINHA, NOTE 5: Erster Einsatz 2019. Weil Kimmich wieder ins zentrale Mittelfeld versetzt wurde, durfte der Brasilianer den Rechtsverteidiger geben. Hatte es meist mit Leverkusens Linksaußen Bailey zu tun. Solide in der Defensive, mit wenig Ideen und schwachen Flanken in der Vorwärtsbewegung. In der 79. Minute raus.