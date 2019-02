Leon Goretzka, NOTE 5: Der "Bundesliga-Spieler des Monats Januar", gewählt von der DFL, erzielte das schnellste Eigentor der Liga-Historie. Anti-Ruhm sozusagen. Vergab zu viele Gelegenheiten, nicht so abschlussstark wie zuletzt. Agierte in Kovacs Augen auch zu offensiv.

Viele Fehlpässe von James

James Rodríguez, NOTE 5: Viertes Spiel von Beginn an für den spielstarken Kolumbianer, der auch aufgrund Müllers Rot-Sperre seinen Platz für das Champions-League-Spiel sicher hat. Aber mit dieser Leistung? Viele Fehlpässe, Ballverluste. Ganz schwach. Nach 56 Minuten ausgewechselt.

Serge Gnabry, NOTE 4: Auch ein Fixstarter für das erste Duell mit Liverpool. Der Rechtsaußen, zuletzt immer torgefährlicher und mit drei Treffern aus den Spielen in Berlin und gegen Schalke, diesmal eifrig, aber übereifrig. Blieb oft hängen, hätte nach drei Minuten das 1:1 machen müssen - verzog aber.

Kingsley Coman, NOTE 1: Der Linksaußen wird nun doch immer torgefährlicher, traf per Volleyabnahme aus kurzer Distanz (17.) und per Linksschuss durch Kobels Beine (45.) – seine ersten beiden Ligatreffer der Saison. Fünfter Treffer im 15. Pflichtspiel dieser Saison. Dritter Scorerpunkt des Tages: Seine Vorlage zu Alabas 3:2. Musste aber am Ende am Knöchel behandelt werden.

Robert Lewandowski vergibt völlig frei

Robert Lewandowski, NOTE 5: Kopfball an die Latte (34.), Rechtsschuss ans Außennetz (60.) – völlig frei. Konnte Roland Wohlfarth, beide stehen bei 119 Bundesliga-Toren für Bayern (Rang drei der ewigen Bestenliste), nicht überholen und sich auch (noch) nicht zum ausländischen Rekord-Torschützen ballern (bisher 193 Treffer). Noch liegt Bremens Oldie Claudio Pizarro (40) mit 194 Toren vorne.

Thomas Müller, NOTE 3: Weil er nach seiner Roten Karte im Dezember in Amsterdam für beide Achtelfinalspiele gegen Liverpool gesperrt ist, verzichtete Kovac in den letzten beiden Partien auf ihn. Kam nach 56 Minuten für James.

Franck Ribéry , NOTE 3: Ein Job bei Bayern im Anschluss an seine Spielerkarriere ist ihm vertraglich zugesichert. Ein Platz in der Startelf dagegen nicht. Kam als Joker nach 64 Minuten für Gnabry.

JAVI MARTINEZ kam zu spät für eine Bewertung.

