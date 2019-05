Thiago, NOTE 3: Top-Anspiel als Chip über die Abwehr auf Lewandowski – Abseits (10.). Ordnete das Spiel von der Position des Sechsers heraus. Behielt meist die Ruhe, konnte aber im Spiel nach vorne auch keine allzu großen Impulse setzen. Musste nach einem Zweikampf angeschlagen raus (81.).

Leon Goretzka gibt Fighting-Spirit vor

Leon Goretzka, NOTE 2: Wieder fix im Team, auch weil Javi Martínez (Schienbeinprellung) fehlte. Gab den Fighting-Spirit vor, wollte unbedingt seinen ersten Titel klarmachen. Traf mit eingesprungenem Volley-Schuss ins lange Eck ins Tor - aberkannt vom VAR: Abseits. Sah Gelb als er Forsberg stoppte.

Thomas Müller, NOTE 4: Der Kapitän in Vertretung von Neuer als Pferdelunge im Mittelfeld. Lief viel, das Spiel aber auch an ihm etwas vorbei. Legte sich mit RB-Kapitän Orban an. Mit einigen guten, gewohnt wuselig-überraschenden Aktionen, aber auch dicken Fehlpässen.

Serge Gnabry, NOTE 3: Links- und nicht wie sonst Rechtsaußen. Vergab dann jedoch in Mittelstürmer-Position, scheiterte an Gulacsi (29.), wie auch bei seinem Volley-Drehschuss (39.). Ballerte bei einem Konter ans Lattenkreuz – Abseits (66.). Raus in der 78. Minute.

Kingsley Coman, NOTE 2: Tauchte anfangs überraschend auf dem rechten Flügel auf, riss dort immer wieder die RB-Abwehr mit seinen Dribblings auf. Daher hart rangenommen von den Leipzigern. Arbeitete aber auch viel nach hinten mit. Bester Bayer.

Robert Lewandowski, NOTE 4: Bekam im Training einen Schlag ab, humpelte am Freitag. Doch in Leipzig wieder „on fire“, fightetet und glänzte sogar als Vorbereiter. Aber: Gegen Leipzigs bärenstarken Konate in den Duellen oft zweiter Sieger. Vergab die Freistoß-Chance in der 89. Minute.

Franck Ribéry trifft beinahe mit der Hake

Franck Ribéry, NOTE 3: Erster Joker. Der Franzose – in seinem wohl vorletzten Bundesligaspiel - kam in der 78. Minute für Gnabry. Machte beinahe mit der Hacke das Meistertor (83.). Große Szene, aber Pech im Abschluss.

Rafinha, ohne NOTE: Zweiter Wechsel. Ersetzte den verletzten Thiago, ging aber auf die rechte Abwehrseite. Solide, ohne Fehler nach hinten.

Arjen Robben, ohne NOTE: Letzter Joker. Robben – ebenfalls in seinem wohl vorletzten Bundesligaspiel – spät im Spiel für Coman. Hatte noch eine Chance, drüber.

