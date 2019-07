PAUL WILL, NOTE 3: Der Rotschopf aus Biedenkopf, 20 Jahre jung, musste die Thiago-Rolle als Sechser ausüben. Der deutsche U20-Nationalspieler war letzten Sommer aus der U19 des 1.FC Kaiserslautern gekommen. Lief viel, bemühte sich um Struktur. Ein Abend als tolle Erfahrung.

CORENTIN TOLISSO, NOTE 4: Bisher einer der Verlierer der Vorbereitung. Der Franzose hatte im Pokalfinale gegen RB Leipzig sein Comeback nach achtmonatiger Verletzungspause gegeben, hat aber noch nicht die Form und den Rhythmus der Zeit davor. Gab gegen Tottenham den Antreiber und Taktgeber im Mittelfeld für die Jungspunde. Blieb blass, raus nach 61 Minuten.

Arp mit erstem Treffer für Bayern

RYAN JOHANSSON, NOTE 3: Der Luxemburger aus der A-Jugend, 18 Jahre jung, trieb den Ball oft mit großen Schritten durchs Mittelfeld – ohne große Wirkung. Kam 2017 aus der Jugend des FC Metz, spielt in Luxemburgs U21-Nationalelf. Brachte einige nette offensive Akzente. Raus nach 60 Minuten.

SARPREET SINGH, NOTE 2: Schon der fünfte Test-Einsatz für den neuseeländischen Nationalspieler des Jahres. Diesmal nicht links, sondern auf der Robben-Gedächtnis-Position, also Rechtsaußen. Ein ordentlicher Linksschuss strich knapp am Kasten von Weltmeister-Keeper Hugo Lloris vorbei (42.). Durfte durchspielen. Cooler Elfmeter als sechster Schütze, stark den Keeper verladen.

ALEXANDER NOLLENBERGER, NOTE 4: Noch einer der Youngster, die ins kalte Wasser geworfen wurden. Der schon 22-Jährige, schon mit Erfahrung in der Dritten Liga, spielte erst Rechts-, dann Linksaußen. Einige zarte Annäherungsversuche Richtung Tor. Ausgewechselt nach 68 Minuten.

JANN-FIETE ARP, NOTE 2: Fünfter Test, zum vierten Mal stand der frühere Hamburger in der Startelf, diesmal für Robert Lewandowski als Zentrumsstürmer. Und machte sein Ding. Schöner Abschluss (61.) zum 1:2, sein erstes Tor im Bayern-Trikot. Dennoch: Wenn die Pflichtspiele beginnen, wird er Joker sein.

Boatengs Fehlschuss entscheidet die Partie

SVEN ULREICH, NOTE 3: Neuers Stellvertreter, ab Halbzeit zwei zwischen den Pfosten - wie schon bei allen fünf Testspielen in der Vorbereitung. Beim 0:2 durch Tottenhams Eriksen machtlos. Gegen Kanes Schuss (68.) mit einem starken Reflex. Hielt im Elfmeterschießen den Schuss von Eriksen

JÉRÔME BOATENG, NOTE 4: Kam zu Beginn der zweiten Halbzeit für Süle, gab nun den Boss in der Innenverteidigung und den Kapitän auf dem Feld. Routinierte Leistung, dürfte seinen Platz in der Startelf für das erste Pflichtspiel der Saison beim BVB sicher haben. Trotz seines Fehlschusses ganz am Ende im Elfmeterschießen.

MARCEL ZYLLA, NOTE 4: Der gebürtige Münchner, auch erst 18 Jahre jung, kam schon als Zehnjähriger zum FC Bayern. Durfte ab der zweiten Halbzeit im offensiven Mittelfeld ran, spielt sonst für die zweite Mannschaft in der Dritten Liga. Musste nach 76 Minuten schon wieder Coman weichen.

DAVID ALABA, NOTE 4: Kam nach 60 Minuten, ging auf seine angestammte Linksverteidiger-Position, unterstützte den nun offensiveren Davies. Guter Schachzug von Trainer Kovac, den so konnte Davies zum 2:2 treffen. Scheiterte im Elfmeterschießen an Tottenham-Torwart Lloris.

Sanches blieb beim Elfmeterschießen cool

THIAGO, NOTE 2 Der Spielmacher und Taktgeber zurück in seinem Revier, die Bayern dank des Mittelfeld-Chefs wieder mit deutlich mehr Zug zum Tor und Struktur im Spiel. Traf im Elfmeterschießen supercool, verlud Lloris beinahe aus dem Stand.

RENATO SANCHES, NOTE 3 Weitere Bewährungschance für den Portugiesen ab der 61. Minute. Arbeitete und lief viel im Mittelfeld, bot sich an. Hat gute Aussichten, in Dortmund von Beginn an zu spielen. Blieb bei seinem Versuch im Elfmeterschießen cool – drin.

KINGSLEY COMAN, Ohne NOTE: Erster Joker für die letzten gut 20 Minuten. Der Franzose wirbelte gleich über seine linke Außenbahn. Dann der Schreck: Verletzt nach Foul beim zweiten Dribbling, wurde untersucht, humpelte, musste in die Kabine – nicht schon wieder!

ROBERT LEWANDOWSKI, Ohne NOTE: Aber der 71. Minute im Sturmzentrum. Gegen Fenerbahçe ohne Tor, im Finale gegen Tottenham auch nicht. Lediglich beim Elfmeterschießen als fünfter Schütze gefordert. Der etatmäßige Schütze weiß wie's geht und verwandelte sicher.

THOMAS MÜLLER, Ohne NOTE: Sollte ab der 71. Minute Dampf machen, um das 1:2 zu drehen. Gelang keine Torbeteiligung trotz großen Wuselns. Versenkte seinen Schuss im Elfmeterschießen ins Kreuzeck – sauber.

IVAN MIHALJEVIC, OHNE NOTE: Der 18-jährige Kroate ersetzte kurzfristig Pechvogel Coman. Rückte in die Innenverteidigung.

