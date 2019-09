Es war das Spiel des Jahres für den tapferen und mutigen Aufsteiger aus Ostwestfalen. In den vier bisherigen Pflichtspielen gegen die Bayern verlor der SCP vier Mal, die Torbilanz lautet sagenhafte 1:21 Treffer zugunsten des Rekordmeisters. Nun steht's also 24:3 für Bayern, die am Dienstag in der Champions League bei Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur antreten. Durch die Heimniederlage von RB Leipzig gegen Schalke ist der FC Bayern nun Tabellenführer. Paderborn bleibt Letzter. Die Noten für die Bayern.