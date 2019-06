Gleich elf Spieler der Münchner sind in den kommenden Tagen und Wochen gefordert, neben den deutschen Auswahlprofis Manuel Neuer, Sven Ulreich, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry wurden auch Kingsley Coman (Frankreich), David Alaba (Österreich) und Robert Lewandowski (Polen) für Einsätze mit ihren Nationalteams nominiert. Alphonso Davies (Gold Cup mit Kanada) und James Rodríguez (mit Kolumbien bei der Copa America) werden sogar an Turnieren teilnehmen. Der Urlaub könnte also kurz ausfallen, denn schon am 8. Juli erfolgt der Trainingsauftakt bei Bayern.