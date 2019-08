Nach AZ-Informationen ist der wichtigste Dominostein im Transferpoker um Sané gefallen: Der deutsche Nationalspieler will zu Bayern wechseln, er hat sich für eine sportliche Veränderung entschieden – und diesen Entschluss in seinem Umfeld bereits kommuniziert. Was nun folgen muss, ist eine Einigung der Klubs. Manchester City verlangt englischen Medienberichten zufolge fast 160 Millionen Euro Ablöse, so viel will Bayern nicht zahlen.