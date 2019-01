Duell am Sonntag Liveticker: Kovac-PK vor dem Spiel des FC Bayern gegen Stuttgart

München - Der Start in die Rückrunde ist dem FC Bayern mit dem 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim geglückt, jetzt steht die nächste Aufgabe für Niko Kovac und seine Mannschaft an. Am Sonntag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) empfangen die Münchner den VfB Stuttgart in der Allianz Arena.