Ist das Team von FC Bayern nicht stark genug für Manuel Neuer?

Denn die Vorwürfe des Beraters hatten es durchaus in sich. Den Kader der Münchner bezeichnete Kroth in der "SZ" als "noch nicht konkurrenzfähig, um auch die Ziele von Manuel ernsthaft anzugehen". Am Montag legte Kroth im "Kicker" nach. Neuer wolle unbedingt noch einmal die Champions League gewinnen – "egal wo". Zwar täte dies sein Klient "am liebsten mit den Bayern", ergänzte Kroth. Doch dafür sieht Neuer das aktuelle Team offenbar als nicht stark genug an. "Es geht nicht, die Champions League nur mit jungen Spielern anzugreifen, man braucht eine Mischung", sagte sein Berater. Und: Allein schon aufgrund seines Alters – 33 – denke Neuer "darüber nach, noch einmal etwas Neues zu machen".