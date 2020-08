Tuchel wiederum, geboren in Krumbach (Landkreis Günzburg in Schwaben), hat auch Wurzeln in Stuttgart ("gefühlt meine Heimatstadt"). Mit Ehefrau Sissi hat er zwei Töchter, Emma und Kim. In seiner Freizeit spielt er seit seiner Jugend Tennis, liest vorzugsweise Krimis, aber auch Bücher über Architektur und Designermöbel.