Restliche Bundesliga-Spieltage des FC Bayern terminiert

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 29 bis 34 zeitgenau angesetzt. Zum Saison-Abschluss gibt's für die Bayern ein Derby dahoam.

München - Die nächsten Bundesliga-Spieltage sind fix. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 29 bis 34 bekanntgegeben.

Demnach muss der FC Bayern am 17. April beim derzeit starken VfL Wolfsburg ran – Anpfiff in der Autostadt ist um 15.30 Uhr. Nur drei Tage später empfangen die Münchner dann die kriselnde Werkself von Bayer Leverkusen, hier wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Danach folgt ein Auswärtsspiel in Mainz – am Samstag (24. April) um 15.30 Uhr.

Im Mai sind dann noch drei Liga-Partien zu spielen: Den Anfang macht dabei das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 8. Mai um 18.30 Uhr. Eine Woche später, am 15. Mai, spielen die Bayern auswärts beim SC Freiburg.

Zum Abschluss der Bundesliga-Saison gibt es dann ein "Derby dahoam": Am 22. Mai, um 15.30 Uhr, geht es für den FC Bayern in der Allianz Arena gegen den FC Augsburg. Vielleicht ja wieder mit der feierlichen Meisterschalen-Übergabe?

Hier die Spieltage des FC Bayern in der Übersicht: