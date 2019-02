Die italienische "Gazzetta dello Sport" schrieb: "Der beste Spieler war Javi Martínez, der kämpfte und regierte." Doch schon am Samstag könnte dessen Regentschaft vorbei sein, denn in der Bundesliga-Partie gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) erwartet den FC Bayern ein deutlich defensiverer Gegner als noch am Dienstag.