Zum Trainingsstart am Montag standen Trainer Niko Kovac ja nur acht Profis zur Verfügung, jetzt geht die Vorbereitung so richtig los. Und die große Bayern-Frage lautet: Wie viele Neuzugänge bekommt Kovac noch von seinen Bossen serviert? "Ich habe ja von 19 bis 20 Spielern für den Kader gesprochen", erklärte der Coach: "Da sind aber auch junge Spieler wie Fiete Arp, Alphonso Davies oder Lukas Mai dabei. Man braucht immer drei bis vier junge Spieler im Kader. Also sprechen wir von 16 plus vier für die nächste Saison."