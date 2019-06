München - Der Boss ist jetzt wieder vor Ort – und überwacht die Transferaktivitäten seines Klubs aus nächster Nähe an der Säbener Straße. Uli Hoeneß hat seinen Urlaub in Südfrankreich vorzeitig beendet – in erster Linie, um den Meistertriumph der Bayern-Basketballer live im Audi Dome verfolgen zu können.