Am Donnerstag startet für den Rekordmeister das Training in Kleingruppen auf dem Rasen, ehe Chefcoach Hansi Flick ab Sonntag wieder die komplette Mannschaft zur Verfügung steht. Der erste Härtetest findet am 31. Juli gegen Olympique Marseille statt. Am 8. August empfangen die Münchner zum Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse den FC Chelsea (Hinspiel 3:0).