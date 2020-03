FC Bayern setzt Trainingsbetrieb weiter aus

"Die Bayerische Staatsregierung hat am Montagvormittag den Katastrophenfall ausgerufen, das zeigt den Ernst der Lage", sagte Klub-Präsident Herbert Hainer am Montag. Der FC Bayern will "versuchen, ein Vorbild in unserem täglichen Handeln zu sein. Das ist ein wichtiger Beitrag, den wir als Verein leisten können", erklärte Hainer weiter. "Jeder Einzelne ist gefragt. Jeder Einzelne ist nun wichtig."