Süle hatte im Oktober den zweiten Kreuzbandriss seiner Karriere im linken Knie erlitten. Coutinho, für eine Saison vom FC Barcelona ausgeliehen, musste sich während der Corona-Pause am Sprunggelenk operieren lassen und daher weitaus kürzer pausieren. "Wir freuen uns alle, wenn wir Niki und Philippe am Donnerstag wieder im Mannschaftstraining haben, zumindest im Kreis und im Positionsspiel. Bei beiden sieht es so aus, dass sie schnell dabei sein könnten", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick, "aber ich glaube, am meisten freut sich Niklas."