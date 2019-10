Vorbericht: FC Bayern muss zu Tabellen-Schlusslicht Olympiakos Piräus

Nach dem unnötigen 2:2 gegen den FC Augsburg will der FC Bayern über die Champions League zurück in die Erfolgsspur finden. Die Münchner müssen am Dienstag (21 Uhr / DAZN) in Griechenland bei Olympiakos Piräus antreten und wollen im dritten Gruppenspiel ihre perfekte Bilanz in der Königsklasse (3:0 gegen Roter Stern Belgrad und 7:2 gegen Tottenham Hotspur) ausbauen.

In der bei Athen gelegenen Hafenstadt muss Niko Kovac erstmals in dieser Saison auf seinen Abwehrchef verzichten. Niklas Süle fällt mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. Ansonsten kann der Bayern-Trainer aus dem Vollen schöpfen. Auch Corentin Tolisso, der das Training am Sonntag wegen Problemen in der Brust abbrechen musste, trat die Reise nach Griechenland an. Sportdirektor Hasan Salihamidzic geht davon aus, dass der Franzose einsatzfähig ist.

Champions League: FC Bayern kann Vereinsrekord verbessern

Nach zwei sieglosen Partien in der Bundesliga will sich der Tabellenführer der Gruppe B beim Schlusslicht den Frust von der Seele schießen. "Man muss geil sein auf die Tore", gibt Bayern-Boss Uli Hoeneß die Marschroute für Piräus vor.

Mit einem Sieg in Griechenland könnte der FC Bayern einen Vereinsrekord ausbauen. Seit zehn Auswärtspartien sind die Münchner in der Königsklasse ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es 2017 mit dem 0:3 bei Paris Saint-Germain. Es ist die längste Serie dieser Art seit dem Zeitraum von Oktober 2012 bis April 2014, als die Bayern ebenfalls so oft nacheinander auswärts unbesiegt blieben.