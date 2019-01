Am Montag fragte die AZ bei Kapitän Manuel Neuer nach, warum derzeit so viel Unruhe herrscht bei den Münchnern. "Ich finde nicht, dass es unruhiger ist, als es in anderen Jahren der Fall war", sagte Neuer beim Pressetalk im Teamhotel in Doha: "Es gibt immer Situationen, in denen man mehr Ruhe hat und welche, in denen es unruhiger ist. Das ist ganz normal im Fußball. Emotionen gehören zu dem Geschäft dazu."