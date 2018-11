"Es geht besser. Aber man muss sehen, ob er die nächsten Tage trainieren kann", hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 2:0 im Champions-League-Gruppenspiel gegen AEK Athen noch gesagt. Robben (34) hatte gegen die Griechen wegen einer Knieblockade gefehlt. Droht ihm wegen der Kniebeschwerden jetzt sogar der Ausfall?

Hummels schwärmt vom BVB

Donnerstag, 8. November, 16.30 Uhr: Zwischen 2009 und 2016 spielte Mats Hummels für Borussia Dortmund, wurde mit den Westfalen unter anderem 2011 und 2012 Deutscher Meister - und stand mit dem BVB 2013 im Champions-League-Finale gegen seinen heutigen Arbeitgeber und damals alten Klub aus München.

Diese Erfolge feierte der Innenverteidiger allesamt mit Trainer Jürgen Klopp, der für atemraubenden und berauschenden Tempofußball stand. Genau an diesen Fußball erinnern die aktuellen Dortmunder Hummels auch vor dem neuerlichen Gipfel. Der Weltmeister gerät beim Gedanken an seinen Ex-Klub regelrecht ins Schwärmen.

"Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen. Das erinnert an die frühen Klopp-Jahre, wie das gerade aussieht. Auch die Atmosphäre im Verein wieder. Das wird sicher nicht allen in unserer Mannschaft so gehen, aber mir zumindest macht das schon Spaß, das anzuschauen. Und das, obwohl so viele Spieler neu sind, mit so vielen habe ich gar nicht mehr zusammengespielt", meinte der 29-Jährige: "Die Fans werden das Stadion in einen Hexenkessel verwandeln, da kann man sich sicher sein."

Matthäus watscht Bayern-Bosse ab

Donnerstag, 8. November, 12.35 Uhr: Scharfe Breitseite gegen die Säbener Straße: TV-Experte und Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus hat die Bosse des Rekordmeisters deutlich kritisiert. Konkret warf der Weltmeister von 1990 Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß vor, den Umbruch sowohl in der Führungsriege als auch in der Mannschaft verpasst zu haben. (Lesen Sie hier: Lothar Matthäus watscht Bayern-Bosse ab: Umbruch verpasst!)

Die Münchner hätten "in der Chefetage einen Jüngeren einbauen sollen mit größerer Verantwortung als sie Hasan Salihamidzic hat", sagte Matthäus dem "Sport-Informations-Dienst" (SID). Der BVB habe im vergangenen Sommer genau diesen Schritt vollzogen - und zwar konsequent.

"Dortmund hat im Sommer die richtigen Veränderungen vorgenommen, auf dem Platz und außerhalb", meinte der 57-Jährige über die Westfalen: "Viele haben ja gelacht oder zumindest geschmunzelt über die Verpflichtung von Matthias Sammer (Berater) oder Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielerabteilung, d. Red.), aber da ist hoher Sachverstand dazugekommen."

Uli Hoeneß macht auf Understatement

Donnerstag, 8. November, 9 Uhr: Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat vor dem Match ungewohnt auf Understatement gemacht. Der 66-Jährige sieht seine Münchner beim BVB nur als Außenseiter.

"Wir haben eine Mannschaft, die im Umbruch ist, einen jungen Trainer, der sich hier reinarbeiten muss. Da muss man ein bisschen Geduld haben", sagte Hoeneß nach dem 2:0 gegen AEK Athen in der Champions League in den Katakomben der Allianz Arena: "Man kann ja nicht nach Dortmund fahren und sagen, ich will einen Dreier einfahren. Dortmund hat bisher eine sehr, sehr gute Saison gespielt, gar keine Frage. Wir fahren zum ersten Mal seit langer Zeit als Außenseiter nach Dortmund."

Hoeneß meinte überraschend bescheiden weiter: "Wir sind nicht so arrogant, wie ihr alle glaubt. Die Meisterschaft würden wir gerne immer haben, aber wenn es mal nicht so ist, wird der FC Bayern auch nicht untergehen." Gibt da einer schon den Glauben an den Bundesliga-Titel in dieser Saison auf?

Der Bayern-Boss bekräftigte sein Versprechen, trotz der teils schwachen Leistungen des Rekordmeisters weiter an Trainer Niko Kovac festhalten zu wollen. Seine Aussage, er werde Kovac "bis aufs Blut" verteidigen, habe nach wie vor Gültigkeit, erklärte er: "Daran hat sich nichts geändert, meine Aussagen gelten nicht nur für zwei, drei Wochen."

