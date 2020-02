FC Bayern will in Hoffenheim die Tabellenführung verteidigen

Nach dem überzeugenden Sieg beim FC Chelsea will der FC Bayern auch in der Bundesliga nachlegen und die Tabellenführung verteidigen. Gegen die TSG Hoffenheim haben die Münchner etwas gutzumachen. Das Hinspiel in der Allianz Arena gewann die TSG mit 2:1 und fügte den Münchnern somit die erste Saisonniederlage zu.

Aktuell belegt Hoffenheim den achten Tabellenplatz und will im Kampf um Europa weiter Boden auf die kriselnden Schalker gut machen. Lediglich zwei Zähler fehlen dem Team von Alfred Schreuder auf Rang sechs.

FC Bayern mit Verletzungssorgen

Die gute Ausgangslage in der Champions League mussten die Bayern teuer bezahlen. Mit Toptorjäger Robert Lewandowski und Kingsley Coman fallen zwei wichtige Stützen der Mannschaft vorerst aus.

In Sinsheim werden vermutlich Leon Goretzka und Philippe Coutinho neu in die Startelf rücken. Für Lewandowski wird wohl Serge Gnabry in das Sturmzentrum rutschen.