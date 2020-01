FC Bayern bei Hertha BSC gefordert

Nach nur zwei Wochen Winter-Vorbereitung startet der FC Bayern in die Rückrunde. Die Münchner sind am Sonntagnachmittag zum Auftakt der zweiten Saison-Hälfte zu Gast bei Hertha BSC. Der Rekordmeister will gegen den Hauptstadt-Klub eine erfolgreiche Aufholjagd in der Bundesliga starten. Als Tabellendritter haben die Bayern derzeit vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig.

"Wir haben die Qualität, Meister zu werden. Bayern hat letztes Jahr gezeigt, dass man einen größeren Rückstand aufholen kann. Wir werden alles versuchen, dass wir das dieses Jahr auch wieder hinbekommen", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Freitag.

Serge Gnabry und Robert Lewandowski einsatzbereit

Die angespannte Personalsituation beim FC Bayern hat sich ein wenig entschärft. Die zuletzt angeschlagenen Offensiv-Stars Robert Lewandowski und Serge Gnabry haben es rechtzeitig zum Rückrunden-Start in den Kader geschafft.

In Berlin gibt es zudem ein Wiedersehen mit Ex-Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann. Der ehemalige Nationaltrainer hat Ende November den Chefposten bei der Alten Dame von Ante Covic übernommen. Zuletzt musste sich der 55-Jährige Fragen zu seiner Trainerlizenz gefallen lassen, bislang ist er den Nachweis für seine Fußballlehrer-Lizenz schuldig, da die nötigen Unterlagen in Kalifornien liegen.​​​​​​