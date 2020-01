15.20 Uhr: Vor der Sky-Kamera hat Trainer Hansi Flick noch einmal unterstrichen, dass er sich über einen neuen Verteidiger für die Rückrunde freuen würde. "Es ist ganz klar, dass wir defensiv einen Mangel an Spielern haben. Wir haben aber auch heute jede Position mit Experten besetzt", so der Trainer. Hasan Salihamidzic erklärte in seinem Interview wenig später, dass der Wintertransfermarkt einerseits schwierig sei, da die Klubs ihre guten Spieler natürlich nicht freigeben würden und andererseits, da beim FC Bayern ohnehin schon so eine hohe Qualität da sei, dass es schwierig sei, diese noch zu erhöhen. Zu derzeit gehandelten Namen wollte Brazzo, wie gewohnt, nichts sagen. Ebenso wenig wie zu einer angeblichen Einsatzgarantie-Klausel für Alexander Nübel.

14.59 Uhr: Servus und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker. In einer halben Stunde geht's hier los in Berlin. Bei den Bayern hat sich die Verletztenmisere etwas entspannt, dennoch agiert Trainer Flick vorsichtig und lässt Serge Gnabry, der sich im Trainingslager mit Achillessehnenproblemen herumschlagen musste, zunächst auf der Bank. Dafür startet Robert Lewandowski nach seiner Leisten-OP in der Winterpause wieder durch. In der immernoch sehr dünn besetzten Defensive setzt Flick auf Alaba und Boateng in der Innenverteidigung und Davies und Pavard auf Außen.

FC Bayern bei Hertha BSC gefordert

Nach nur zwei Wochen Winter-Vorbereitung startet der FC Bayern in die Rückrunde. Die Münchner sind am Sonntagnachmittag zum Auftakt der zweiten Saison-Hälfte zu Gast bei Hertha BSC. Der Rekordmeister will gegen den Hauptstadt-Klub eine erfolgreiche Aufholjagd in der Bundesliga starten. Als Tabellendritter haben die Bayern derzeit vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig.

"Wir haben die Qualität, Meister zu werden. Bayern hat letztes Jahr gezeigt, dass man einen größeren Rückstand aufholen kann. Wir werden alles versuchen, dass wir das dieses Jahr auch wieder hinbekommen", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Freitag.