FC Bayern in Köln gefordert

Nach dem Unentschieden am vergangenen Spieltag, gilt es für die Bayern spielerisch wieder an die Leistungen vor dem Leipzig-Spiel anknüpfen. Mit einem Sieg am Sonntag beim 1. FC Köln wollen die Münchner die Tabellenspitze verteidigen und könnten bei Patzern der Konkurrenz ihren Vorsprung sogar weiter ausbauen.

Für die Kölner, die fünf der letzten sechs Bundesligaspiele gewinnen konnten, ist es nach der Absage des Rheinderbys gegen Borussia Mönchengladbach, das erste Pflichtspiel seit zwei Wochen.

Besonders gewarnt sollten die Bayern vor Kölns Topstürmer Jhon Córdoba sein, der in den vergangenen sechs Heimspielen immer getroffen hat.

Hansi Flick ohne große Personalprobleme

Bis auf die Langzeitverletzten Niklas Süle, Ivan Perišić und Javi Martínez, steht Hansi Flick der gesamte Kader zur Verfügung. Alphonso Davies, der unter der Woche eine Einheit mit Sprunggelenksproblemen abbrechen musste und die zuletzt kränkelnden Joshua Kimmich und Manuel Neuer werden wie geplant mit nach Köln reisen.