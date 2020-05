Da nahm in München nicht nur Franz Beckenbauer erleichtert zur Kenntnis, dass sich die Bayern trotz kurzer Schwächephase bei der Generalprobe gegen Eintracht Frankfurt "in sehr starker Verfassung" präsentierten. "Wir haben jetzt eine Position der Stärke", meinte Trainer Hansi Flick nach dem turbulenten 5:2 (2:0) angesichts der weiter vier Punkte Vorsprung des Tabellenführers auf den schärfsten Herausforderer. Ein derartiges Polster hat der Rekordmeister zu einem so späten Saison-Zeitpunkt noch nie verspielt.