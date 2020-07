Auch Lucas Hernández noch in Lauerposition

Sein Partner Boateng ist nach seinem zwischenzeitlichen Formtief wieder eine prägende Säule im Spiel der Münchner. Ein großer Faktor spiele dabei laut Flick die Arbeitsmoral des Ex-Nationalspielers. "Es ist wichtig, dass man die Bereitschaft hat, hart an sich zu arbeiten. Es geht nicht mal eben am Abend, dass ein Spieler sich sagt, am nächsten Morgen bringe ich wieder Leistung. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu", so der Bayern-Coach über den wiedererstarkten Weltmeister von 2014.