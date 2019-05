In der 61. Minute war Ribéry für Kingsley Coman eingewechselt worden. Zum letzten Mal lief der Franzose in der Münchner Arena auf, in jenem Stadion, das er seit 2007 stets verzückt hatte. Die Fans stimmten sofort das Lied des 36-Jährigen an („Oh, Franck Ribéry…“), sie feierten ihren Liebling bei jeder Ballberührung.