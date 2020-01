THOMAS MÜLLER: Sieben Tore und 14 Vorlagen hat der Weltmeister in dieser Saison bereits gesammelt. Hansi Flick setzt voll auf Müller – und wird belohnt: Der Urbayer ist einer der besten Spieler der vergangenen Monate. "Thomas kommt jetzt ein bisschen in den zweiten Frühling", sagte Rummenigge. "Das ist wichtig für uns. Wir brauchen seine Tore, seine Vorlagen und auch sein bayerisches Esprit." Müller kann sich zwar auch ein Abenteuer im Ausland vorstellen, doch am liebsten würde er bei Bayern bleiben. Dafür muss er das Vertrauen des Trainers spüren. Müller verlängert zu 90 Prozent.