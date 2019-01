Bayern-Sportdirektor unter Druck Hudson-Odoi kommt nicht: Erneute Pleite für Salihamidzic

Und Trainer Maurizio Sarri, ein Kettenraucher aus Italien, der bislang nun wirklich nicht als Fan des Jungstars aufgefallen war, stellte Hudson-Odoi plötzlich sogar in die Startelf. Welch’ Zufall! Beim 3:0-Sieg im FA Cup gegen Sheffield spielte Hudson-Odoi dann so gut, dass ihn die Fans an der Stamford Bridge mit Sprechchören zum Verbeib aufforderten. So wird es nun auch kommen.