Pep Guardiola: "Fußball wie von einem anderen Stern"

Ein Jahr nach Martínez nahm der spanische Startrainer seine Arbeit in München auf. Und mit ihm sein Vertrauter Manel Estiarte, Assistent Domenec Torrent, Fitnesscoach Lorenzo Buenaventura sowie Scout Carles Planchart. Sie alle verließen den Klub bei Guardiolas Abschied 2016 wieder. Den spanischen Tross zog es zu Manchester City weiter. "Zwischen 2012 und 2016 haben wir Fußball wie von einem anderen Stern gespielt", schwelgte Rummenigge zuletzt in Erinnerungen: "Zu dieser Zeit haben wir einen ähnlichen Fußball gespielt, waren dabei aber fast noch stärker als Barcelona. Jupp und Pep haben die Mannschaft auf ein unfassbares Niveau gebracht."

Der ganz große Triumph in der Champions League blieb Guardiola allerdings verwehrt. Er scheiterte drei Mal im Halbfinale – nacheinander an Real Madrid, Barcelona und Atletico Madrid, also immer an spanischen Teams.

Thiago: Genialer Kopf der Mannschaft

Den Mittelfeldspieler lotste Guardiola unmittelbar nach seinem Amtsantritt mit legendären Worten ("Thiago oder nix") von Barça nach München. Thiago wurde sofort zum genialen Kopf der Mannschaft. Bis heute haftet ihm einzig der Makel an, es nicht geschafft zu haben, die Bayern zum Triumph in der Königsklasse zu führen. Eine letzte Möglichkeit hat er nun noch beim Finalturnier in Portugal. Danach gilt ein Wechsel zum FC Liverpool nach wie vor als das wahrscheinlichste Zukunftsszenario für ihn.

Xabi Alonso: Joshua Kimmich ging bei ihm in die Lehre

Der Welt- und Europameister wechselte 2014 als Königstransfer nach München. Guardiola hatte ihn persönlich von dem Wechsel überzeugt. Der Mittelfeld-Maestro kam damals im Gegenzug für Toni Kroos von Real Madrid, der sich für gerade mal 25 Millionen Euro zu den Königlichen verabschiedete. Alonso verzückte die Bayern und die Bundesliga noch mal mit seiner Spielkunst, bevor er 2017 seine große Karriere in München beendete.

"Er zeigt uns, wie das Spiel gespielt werden muss", sagte Thiago mal über ihn. Auch ein gewisser Joshua Kimmich ging bei Alonso sozusagen in die Lehre und wurde unter Guardiola stets als sein Backup im defensiven Mittelfeld eingesetzt.

Pepe Reina: Zu stark für einen Ersatzkeeper

Mit seiner Verpflichtung erfüllte der FC Bayern Guardiola seinen Wunsch nach einem starken Ersatz-Torhüter. Wie sich schnell herausstellte, war Reina zu stark, um sich dauerhaft mit der Rolle auf der Ersatzbank hinter Manuel Neuer zufriedenzugeben. Nach nur einem Jahr verließ er die Münchner wieder und ging zum SSC Neapel.

Álvaro Odriozola: Missverständnis endet im August

Trainer Hansi Flick wünschte sich im Winter einen Rechtsverteidiger als Backup. Und bekam Odriozola, den Hasan Salihamidzic für ein halbes Jahr von Real Madrid auslieh. Der Spanier wurde den Ansprüchen allerdings nicht gerecht, Flick konnte nicht viel mit ihm anfangen. Das Missverständnis endet im August.

Lucas Hernández: "Spreche besser spanisch als französisch"

Der 80-Millionen-Mann, der in Marseille geboren wurde, aber in Madrid aufwuchs, kommt einem zumindest spanisch vor. "Ich spreche besser spanisch als französisch", sagt er. 2018 wurde er mit Frankreich Weltmeister, hat aber auch den spanischen Pass. So ganz vorbei ist die iberische Ära bei Bayern also doch nicht.

