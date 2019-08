Es klappt, und auch Trainer Niko Kovac freut sich natürlich auf seinen neuen Star-Spieler: "Ich bin der Meinung, dass wir, nicht nur der FC Bayern München, sondern, wenn ich sage wir, dann die komplette Bundesliga und auch komplett Deutschland uns darüber freuen können, solch einen Topspieler hier in dieser Liga begrüßen zu können; einen Spieler, der es nicht nur in seinen Clubs bewiesen hat, sondern auch in der Nationalmannschaft", so der Kroate nach der Partie.

Was wird jetzt aus Leroy Sané?

Mehr Qualität im Team kann Bayern natürlich gut gebrauchen. Beim Auftakt gegen Hertha fehlte neben Mittelfeld-Abräumer Javi Martínez (30), der wegen hartnäckiger Knieprobleme passen musste, auch Leon Goretzka (24). Der Nationalspieler hatte im Abschlusstraining am Donnerstag einen Schlag auf den linken Oberschenkel bekommen, ein Einsatz war deshalb nicht möglich. Bitter für die Bayern und Kovac – denn Goretzka war fest auf einer der Achterpositionen in der Startelf eingeplant. Zumindest dürfte er nicht allzu lange ausfallen. In seiner Abwesenheit spielten Corentin Tolisso (25) und Thomas Müller (29) vor Thiago (28) im zentralen Mittelfeld. Dort wird Coutinho mit seiner Dribbelstärke und technischen Klasse sicher sofort für Impulse sorgen können. Ob die Bayern Leroy Sané (23) nach dessen Kreuzbandanriss auch noch verpflichten?

Laut "Bild" wird der Außenstürmer an diesem Wochenende in Innsbruck operiert – von Spezialist Dr. Christian Fink, der bereits die Knie-Verletzungen der Bayern-Stars Lucas Hernández (23) und Tolisso behandelt hatte. Der Kontakt soll über den DFB zustande gekommen sein. Nach der OP will Bayern offenbar entscheiden, ob der Sané-Deal noch in Frage kommt. Bei Coutinho sind sie schon weiter.

