Klose kickte mit 20 noch bei den Amateuren

Der Mittelstürmer war kein hochgelobtes Wunderkind aus einer berühmten Jugendakademie. Mit 20 kickte der Mann mit polnischen Wurzeln noch in der fünften Liga und musste sich zwei Jahre später beim 1. FC Kaiserslautern von der Amateurmannschaft zu den Profis hochkämpfen. Nach dem Durchbruch ging es schließlich steil nach oben. Star-Stürmer bei Werder Bremen und Bayern, zahlreiche Titel in Deutschland und sogar in Italien, WM-Rekordtorjäger, erfolgreichster Torschütze der Nationalmannschafts-Geschichte.