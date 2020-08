Javi Martínez wird den Verein wohl diesen Sommer verlassen, Jérôme Boateng bleibt noch das eine Vertragsjahr und bei David Alaba wartet man täglich auf einen Durchbruch in den Verhandlungen über einen neuen Vertrag, der über 2021 hinaus datiert ist. Stand jetzt haben Torhüter Manuel Neuer und Thomas Müller, seit Frühjahr mit Verträgen bis 2023 ausgestattet, die besten Chancen aufs Pott-Triple. 2021 soll das Finale in Istanbul steigen, 2022 in St. Petersburg und – passend zum möglichen Servus aus München – 2023 in der Allianz Arena. Welch’ Gelegenheit!