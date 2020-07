JOSHUA ZIRKZEE, NOTE 2: Neben Alphonso Davies (19) zählt er zu den Aufsteigern der Saison: Der 19-jährige Niederländer, der eigentlich in erster Linie noch für die Amateure eingeplant war, erzielte in nur 293 Bundesliga-Minuten vier Tore (plus eine Vorlage). An den extrem wichtigen Siegen in Freiburg (3:1) und gegen Wolfsburg (2:0) am Hinrundenende war Zirkzee entscheidend beteiligt. Und so hat er sich mittlerweile als Lewandowski-Vertreter etabliert. Eine Rolle, die Neuzugang Fiete Arp (20) - auch wegen Verletzungen - nie ausfüllen konnte.

