Und zwar schon in der kommenden Spielzeit. Bis zu 57 Pflichtspiele binnen 260 Tagen könnten für Bayern anstehen, mit einem Kader, der ziemlich klein sein wird. Die Leihspieler Odriozola und Coutinho sind definitiv weg, Perisic wahrscheinlich auch, genauso Thiago und Martínez und vielleicht noch Boateng. Das ist ein großer Einschnitt. Deshalb braucht Flick weitere Neuzugänge – und auch in Zukunft ein so gutes Händchen bei seinen Spielern. Bei jungen und älteren.