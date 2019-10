Nicht nur dort. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Oliver Luksic, hat gerade den zu erwartenden Gesamtschaden aus dem Debakel um die gescheiterte Pkw-Maut auf eine halbe Milliarde Euro geschätzt, die sich aus den entstandenen Kosten sowie Schadenersatzforderungen der Betreiberfirmen zusammensetzt. Das ist eine Menge Holz ...

Ich finde es schon bemerkenswert, dass Oppositionspolitiker so eine Wollust an Mutmaßungen über den Schaden haben. Wir haben bis jetzt keine Forderung der Betreiber, also der Auftragnehmer. Alles, was da bisher an Summen genannt wurde, ist spekulativ. Und aus unserer Sicht haben die Betreiber auch gar keinen Anspruch auf Entschädigung, weil es mehrere harte Kündigungsgründe gibt, unter anderem die Schlechtleistung. Deshalb wird es zum Streit und auch zu einem Schiedsverfahren kommen. Das ist vertraglich so geregelt. Der Ausfall der Einnahmen wäre genauso kritisiert worden, wenn ich keinen Vertrag geschlossen hätte. Die Einnahmen waren in den nächsten Jahren schon verplant für die Infrastruktur, denn die standen im Haushalt, den das Parlament so beschlossen hat.

Fühlten Sie sich zeitlich unter Druck gesetzt, weil die Einnahmen aus der Pkw-Maut schon fest eingebucht waren, bevor der Europäische Gerichtshof letztinstanzlich über deren Rechtmäßigkeit entschieden hatte?

Der Maut wurde breit zugestimmt: Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, EU-Kommission und der Generalanwalt beim EuGH. Wir haben ein ausführliches Risikomanagement betrieben und in vielen Workshops das Risiko eingeordnet. Dass wir in letzter Sekunde verloren haben, steht außer Zweifel. Aber drehen wir’s nochmal um: Hätte ich die Hände in den Schoß gelegt und gewartet und das Ganze wäre positiv ausgegangen, dann wäre ich derjenige, der jetzt über einen anderen Fall, nämlich über den milliardenschweren Einnahmeausfall, Rede und Antwort stehen müsste.

Scheuer: "Haben auf alle Frangen möglichst transparent geantwortet"

Wie wird die Sache denn jetzt ausgehen im Untersuchungsausschuss, der im November seine Arbeit aufnehmen wird?

Das ist das parlamentarische Minderheitenrecht. Ich hoffe, dass der Untersuchungsausschuss zu einer Versachlichung in der Debatte führt. Es gab meines Wissens nach noch nie einen Untersuchungsausschuss, bei dem im Vorfeld, also vor Einsetzung, tausende Seiten Akten übermittelt worden sind – allein mehr als 3.000 Seiten Verträge. Alle Dokumente, über die berichtet und die teilweise skandalisiert wurden, wurden von uns bereits vor vielen Wochen übergeben – aus Eigeninitiative, weil wir von Anfang an maximal mögliche Transparenz schaffen wollten. Ich habe nichts zu verbergen.

Angeblich wurden die Treffen mit den Betreiberfirmen nicht vollumfänglich dokumentiert, weshalb sie auch nicht in Ihren Akten stehen können.

Wissen Sie, ich habe jede Woche solche Fragenkataloge vorliegen (zeigt mit den Händen einen hohen Stapel, d. Red.). Wir haben immer auf alle Fragen und auf die, die sich noch daraus ergeben haben, möglichst transparent geantwortet. Wir haben alles auf unserer Website veröffentlicht: die Verträge, parlamentarische Antworten, Gutachten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und vieles mehr. Wir haben eine umfassende chronologische Aufstellung von Beschlussfassungen zur Infrastrukturabgabe veröffentlicht. Ich habe im Verkehrs- und Haushaltsausschuss Rede und Antwort gestanden und im Plenum des Bundestages – alles öffentlich. So werde ich es auch weiterhin machen.

Ganz banal gefragt: Hat Andreas Scheuer in seinem Leben einen Plan B für die Zeit nach der Politik?

Nein, ich mache das mit sehr viel Freude. Und ich denke in A-Plänen.

Scheuer: "Für die Maut habe ich gute Argumente"

Optimist?

Ich bin Realist. Bezogen auf die Maut habe ich gute Argumente. Schauen Sie sich die Debatte zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses an: Da sind ja schon Vorverurteilungen klar formuliert. Das Ziel der Opposition ist der Rücktritt, die Feststellung von Fehlern, noch bevor der erste Zeuge befragt wurde. Da wird eine regelrechte Kampagne gefahren. Das ist ja relativ einfach: Das ist die CSU, das ist Bayern, da wird immer von Bierzelt geredet, von einem ungeliebten Projekt.

Ist die Pkw-Maut tot?

Europa drängt seit über einem Jahrzehnt auf Nutzerfinanzierungssysteme bei Pkw und Lkw. Bei den Lkws haben wir seit Jahren eine funktionierende Einnahmequelle, die uns über 50 Milliarden in die Kassen gespült hat. Ich finde das schon bemerkenswert: Die einen reden über den ökologischen Ansatz bei der Verkehrspolitik. Dabei ist längst bekannt, dass eine Nutzerfinanzierung auch diese Lenkungswirkung hat. Da kann man eine CO2-Komponente einbauen, da kann man viele Anreizsysteme einbauen. In nächster Zeit wird es von jeder Partei einen Vorschlag geben, wie man ein Mautsystem beim Pkw in Deutschland implementieren kann. Da bin ich mir sicher.

Wann kommt die Pkw-Maut endlich? Es ist doch grotesk, dass deutsche Pkw-Fahrer im Ausland geschröpft werden, während Ausländer hierzulande gratis fahren.

Wissen Sie, das wäre in meiner Situation jetzt gerade überambitioniert, auf diese Frage zu antworten. Ich habe mit der gescheiterten Maut genug zu tun.

Lesen Sie hier: Verkehrsminister setzt Bahnchef Ultimatum für Verbesserungen