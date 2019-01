Helmer über Vakanzen: Es fehlt ein Kampfschwein im Mittelfeld

Auf welchen Positionen muss Bayern sonst noch etwas tun?

Werner könnte auch auf der offensiven Außenbahn spielen, das ist der eine Bereich. Und mir fehlt so ein Kampfschwein im Mittelfeld, das richtig gut Fußball spielen kann. Joshua Kimmich ist kein Sechser, der alles weggrätscht. Benjamin Pavard ist schon mal ein sehr guter Einkauf. Der kann hinten rechts, in der Mitte und auch links spielen.

Das zweite große Bayern-Thema des Winters war Chelseas Callum Hudson-Odoi, den Sportdirektor Hasan Salihamidzic trotz offensiven Werbens nicht bekommen hat. Ein Rückschlag für Brazzo?

Ich glaube, dass es im Sommer noch mal eine Möglichkeit für Bayern gibt. Brazzo hat sich aus meiner Sicht nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, eher im Gegenteil: Er hat sich ganz klar positioniert. Hudson-Odoi ist ein sehr guter Spieler, verdammt jung. Er passt gut in die Umbruchphase bei Bayern.

Trotzdem hat Bayern zuletzt einige junge Spieler nicht bekommen – etwa die Dortmunder Jadon Sancho und Christian Pulisic oder Frenkie de Jong von Ajax. Fehlt Bayern die Anziehungskraft?

Für junge Spieler ist es beim FC Bayern schon immer extrem schwierig gewesen. Für 18- oder 19-Jährige ist der Schritt riesig. Ich finde es gut, wenn ein Spieler wie Sancho sagt, dass er sich Bayern noch nicht zutraut. In Dortmund hat er die größere Chance zu spielen, und das ist das Wichtigste für junge Spieler. Bayern kann für Sancho ja immer noch kommen.

Helmer über den BVB: Es wird schwer für Bayern

Welcher Ihrer Ex-Klubs wird denn das Meisterrennen für sich entscheiden?

Das kommende Wochenende wird einiges zeigen. Dortmund hat in Frankfurt nie besonders gut ausgesehen, das ist ein schweres Spiel. Leverkusen trifft mit dem neuen Trainer Peter Bosz auf Bayern. Vielleicht kommt jetzt noch mehr Spannung in den Titelkampf. Dortmund hat noch die schwierigeren Aufgaben in der Rückrunde. Aber wenn der BVB keine Verletzten bekommt, wenn die Form und Begeisterung anhält, wird es für Bayern sehr schwer. Wenn es Dortmund allerdings dieses Jahr nicht schafft, wird es die kommenden Jahre schwerer für den BVB.

Geht es für Niko Kovac im Sommer bei Bayern weiter?

Auf jeden Fall, ja. Niko hat diese Delle im Herbst sehr cool und souverän bewältigt. Er hat auch den einen oder anderen Fehler abgestellt, er rotiert nicht mehr so viel. Das hat mir sehr imponiert. Niko ist immer ruhig geblieben, er hat sehr an Profil gewonnen. Deswegen glaube ich, dass Bayern in der Rückrunde sehr erfolgreich spielen wird. Und dann spricht nichts dagegen, dass Niko weitermacht.

Wie sieht es bei Mats Hummels und Jérôme Boateng aus?

Das liegt an den beiden selbst. Ich glaube nicht, dass Bayern sie wegschicken würde. Niklas Süle hat anscheinend die Nase vorne. Deshalb ist es durchaus vorstellbar, dass Hummels oder Boateng in der Rückrunde so wenig spielt, dass er den Verein verlassen würde. Süle hat sich sehr gut entwickelt, er ist stark im Zweikampf, groß und schnell. Da hat er einen Vorteil gegenüber Hummels und Boateng. Ich finde die beiden in der Spieleröffnung aber überragend.

Lesen Sie auch: Alternativen für Lewandowski? Fehlanzeige!

Lesen Sie auch den AZ-Kommentar: Wagner-Verkauf - Bayern treibt ein gefährliches Spiel