Ist die Dominanz der Bayern allein durch ihr intensives Pressing zu erklären?

Flicks Spielweise kommt bei den Spielern extrem gut an. Spielertypen wie Thomas Müller oder Joshua Kimmich liegt es im Blut, vorne drauf zu gehen, den Gegner förmlich zu erdrücken. Das Pressing ist ein großer Faktor, aber da gehören noch andere Dinge dazu. Bayern spielt eine extrem hohe Linie, sie können im Mittelfeld Druck auf den Ballführenden ausüben, weil die letzte Kette so hoch rückt. So stellt man Kompaktheit her. Aber dafür brauchst du natürlich extrem schnelle Innen- und Außenverteidiger.